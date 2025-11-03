حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما وقرية دير غسانة شمال غربي مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسلام حمادة البرغوثي (19 عامًا) بعد اقتحام منزله في بلدة بيت ريما.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن القوات اعتقلت أيضًا، الشاب شوقي أشرف البرغوثي (18 عامًا)، بعد اقتحام منزله في قرية دير غسانة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي المزرعة القبلية، وأبو شخيدم شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين بينهم مواطنتان، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة اعتزاز عبد المنعم جود الله زوجة الشهيد إبراهيم أبو هواش، والدكتورة منال الحاج حمد بدرساوي من شارع القدس المحاضرة في جامعة النجاح، والشقيقين ثائر وعبد الله فطاير من منطقة فطاير، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة مناطق في المدينة وداهمت منزل الاسير المحرر المبعد جمال أبو جلغيف وفتشته.