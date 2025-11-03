زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر النصيرات

فلسطين اليوم

قصف زوارق حربية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، شاطئ بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وصحفية، بأن عدداً من زوارق الاحتلال أطلقوا عدة قذائف تجاه بحر مخيم النصيرات.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة بشأن تعرض مواطنين أو صيادين للإصابات.

يذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميًا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، لتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.