استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس والخليل

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان فلسطينيان فجر اليوم الاثنين 3نومفبر 2025، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى جميل عاطف حنني (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، مساء الأحد في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وكان الفتى حنني قد أصيب بالرصاص الحي، في منطقة الصدر وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، وتم نقله الى مشفى رفيديا الحكومي في نابلس، إذ أعلن عن استشهاده لاحقا.

كما استشهد فجر اليوم شاب برصاص مستوطن عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وأفاد مصادر طبية، بأن الشاب احمد ربحي الاطرش استشهد بعد اصابته في رأسه برصاص حي أطلقه مستعمر عليه بشكل مباشر عند مدخل مدينة الخليل الشمالي وبمحاذاة الطريق الالتفافي.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الاحمر التي تواجدت في منطقة رأس الجورة بالقرب من الطريق الالتفافي الوصول إلى الشهيد وتركته ينزف على الارض حتى ارتقى ونقلته عقب استدعاء عائلته للتعرف عليه الى جهة غير معلومة.

وباستشهاد الشاب الأطرش، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 14 شهيدا، فيما ارتفع العدد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 35 شهيدًا، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال.