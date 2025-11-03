بالأسماء.. "تل أبيب" تُعلن تسلمها جثث 3 محتجزين إسرائيليين من غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، عن تسلمه جثث ثلاث محتجزين إسرائيليين في غزة عبر منظمة الصليب الأحمر، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت وسائل إعلام عبرية: "ضمن ترتيبات صفقة التبادل… جيش الاحتلال يعلن عن استلام جثتي قائد فصيلة وجندي في قوات المدرعات أسرتهما المقاومة خلال معارك 7 أكتوبر 2023.

وأضافت: "بعد الفحوصات، مكتب نتنياهو يؤكد استلام جثث العقيد آساف حمامي، والنقيب عومر مكسيم نؤوطرا، والرقيب الأول عوز دانيئيل.

ووفق الإعلام العبري، فإن فقد تبقى 8 جثث لمحتجزين إسرائيليين في غزة وهم:-

1- هدار غولدين (محتجز منذ 2014)

2- إيتاي حن

3- ماني غودارد

4- لئور رودايف

5- درور أور

6- ران غويلي

7- جوشوع لويتو موليل

8- سوتتيساك رينتلك



