إعلام الأسرى: 81 شهيدا بصفوف الأسرى منذ بدء الإبادة

فلسطين اليوم

أعلن مكتب إعلام الأسرى الأحد 2 نوفمبر 2025 ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ اندلاع حرب الإبادة إلى (81) شهيدًا، بعد الإعلان عن استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاما) من بلدة بُرقين قضاء جنين، والذي ارتقى داخل سجون الاحتلال بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأوضح المكتب أن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة يرتفع بذلك إلى (318) شهيدًا، وهو ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية، في ظلّ معطيات تشير إلى عشرات المعتقلين الذين أُعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم، خاصة من أبناء قطاع غزة خلال الحرب.

وأضاف المكتب أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين (89) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) منذ بدء حرب الإبادة، بينما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري دون أي معلومات حول مصيرهم.

وأكد مكتب أعلام الأسرى أن الحركة الأسيرة تمر بمرحلتها الأكثر دموية في تاريخها منذ عام 1967 في ظل تصاعد عمليات القتل الممنهجة والتعذيب والإهمال الطبي بالتزامن مع تحريض علني يقوده الوزير الفاشي إيتمار بن غفير لإقرار قانون إعدام الأسرى وسط صمتٍ دولي مريب.