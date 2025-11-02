بلدية النصيرات: تدهور الخدمات ينذز بكارثة صحية

فلسطين اليوم

قال رئيس بلدية النصيرات نبيل الصالحي الإحد 2 نوفمبر 2025 إن الأوضاع شرق قطاع غزة تنذر بكارثة صحية وإنسانية تهدد السكان والنازحين بسبب تدهور الخدمات.

وقال الصالحي إن حجم النفايات الصلبة في قطاع غزة تجاوز 270 ألف طن وسط عجز كبير في إمكانات الإزالة والمعالجة.

وأضاف الصالحي أن أكثر من 97% من المياه غير صالحة للاستخدام اليومي مايشكل خطرًا على صحة السكان

وأوضح رئيس بلدية النصيرات أنها تحاول توفير الخدمات الأساسية رغم الصعوبات لكننا بحاجة ماسة لجهود إضافية وآليات ومعدات لدعم العمل البلدي.

و طالب الصالحي بتفعيل البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن هدنة وقف إطلاق النار لضمان وصول المساعدات والخدمات الضرورية للسكان.