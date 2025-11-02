كتائب القسام تسلم جثامين 3 من أسرى الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الأحد 2 نوفمبر 2025 تسليم جثث 3 من أسرى الاحتلال للصليب الأحمر.

وأعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تسليم القسام 3 جثث لجنود العدو يأتي في سياق التزام الحركة الثابت بإكمال مسار التبادل بأسرع وقت.

وقال قاسم إنه في مقابل هذا الالتزام مطلوب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتطبيق استحقاق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.