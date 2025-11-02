اتحاد الشباب الأرمني: نحذر من أي وجود أذري في غزة

فلسطين اليوم

أعلن اتحاد الشباب الأرمني الأحد 2 نومفبر 2025 رفضه أي محاولة لإشراك قوات أذرية في غزة تحت غطاء القوة الدولية.

وفي بيان صحفي صادر عنه قال الاتحاد إن المنظمة الشبابية والسياسية الأرمنية التي تناضل من أجل العدالة وحقوق الإنسان وكرامة الشعوب تتابع بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن نية بعض الأطراف الدولية إدراج قوات من أذربيجان ضمن بعثة أممية أو دولية إلى غزة.



وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل إهانة خطرة للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والإبادة، وأن أذربيجان ليست طرفاً محايداً بل هي حليف عسكري واستراتيجي للاحتلال وتشاركه في صفقات السلاح والمخابرات وتدعم علناً سياساته الإجرامية ضد الفلسطينيين.



وأوضح الاتحاد أن الاحتلال استخدم الأراضي الأذرية مراراً في عملياتها العسكرية ضد شعوب المنطقة بما فيها إيران وأرمينيا.



وحذر اتحاد الشباب الأرمني من أن أي وجود عسكري أذري في غزة سيكون بمثابة تغلغل مباشر لحليف للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ويمثل تهديداً أمنياً وأخلاقياً لعدالة القضية الفلسطينية.



ودعا الاتحاد القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى رفض أي مشاركة لقوات أذرية أو من أي دولة ترتبط بعلاقات عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن أي ترتيبات دولية في غزة وإلى فضح ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي الذي يحاول فرض الوصاية على ضحاياه بدل محاسبة الجلادين.



وأكد الاتحاد أن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد موقف سياسي بل قضية مبدئية بين شعبين ذاقا طعم الإبادة والتهجير ونؤمن أن حريتنا وأمننا لا ينفصلان عن حرية وأمن فلسطين.