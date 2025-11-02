الإعلام العبري: العثور على المدعية العسكرية المتهمة بنشر فيديو سدي تيمان

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية الأحد 2 نوفمبر 2025 انتحار المدعية العامة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي على خلفية قضية تسريب فيديو تعذيب جنود الاحتلال لأسرى فلسطينيين في مركز احتجاز سديه تيمان.

وذكرت قناة كان العبرية أن شرطة الاحتلال تجري عمليات بحث واسعة عن النائبة العسكرية الإسرائيلية المستقيلة بعدما فقدت آثارها عند شاطئ تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن رئيس الأركان أوعز إدارة العمليات ببذل كل الجهود الممكنة للبحث عن المدعية العسكرية المقالة.

وأضافت القناة 12 العبرية أن المدعية العسكرية الإسرائيلية تركت رسالة لعائلتها قبل اختفائها وأن العائلة بادرت بالإتصال بالشرطة.

ونشرت صحيفة معاريف العبرية سابقا أن المدعية العسكرية أعلنت بنفسها خروجها في إجازة مؤقتة حتى انتهاء التحقيق، بعدما تم إبلاغها بضرورة التنحي مؤقتا عن منصبها.

وكان جيش الاحتلال أكد رسميا فتح تحقيق جنائي بخصوص تسريب الفيديو من مركز سديه تيمان وفحص احتمال تورط عناصر من النيابة العسكرية في القضية.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة صرّحت مطلع سبتمبر الماضي أمام المحكمة العليا بأن التحقيق السابق لم ينجح في تحديد مصدر تسريب الفيديو، ولم تظهر أي مؤشرات جدية أو أدلة ملموسة تسمح بمواصلة الفحص، ثم عادت وأيدت قرار فتح التحقيق الجديد الذي جاء بعد ورود معلومات جديدة في الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى التحقيق في اتهامات ضد خمسة جنود احتياط من كتيبة 100 يُشتبه بأنهم اعتدوا على أسير داخل مركز احتجاز سديه تيمان.