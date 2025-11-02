قطر: نعمل مع واشنطن على استصدار تفويض واضح لإنشاء قوة دولية بغزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمنبن جاسم آل ثاني خلال مقابلة مع سي إن إن لأحد 2 نوفمبر 2025 إنه يجب صدور تفويض واضح للقوة الدولية بغزة وإن الدوحة تعمل مع واشنطن على استصداره.

وأكد آل ثاني لشبكة سي إن إن ضرورة أن تكون جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية فلسطينية،

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الاحتلال يتحفظ على إنشاء قوة دولية في قطاع غزة عن طريق مجلس الأمن ويعارض مشاركة قوات تركية ضمنها، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود دور تركي في القطاع.

وذكر الإعلام العبري أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسريع تشكيل القوة المتعددة الجنسيات في غزة، الأمر الذي يثير خلافا بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف الإعلام العبري إن الاحتلال يتحفظ أيضا على إنشاء هذه القوة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على غرار قوات اليونيفيل وقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة في لبنان وسوريا.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون أيضا بأن ترامب لا يزال يُصر على منح الأتراك دورا في قطاع غزة. وفي ضوء ذلك، يُدرس خياران إما نشر قوات غير مسلحة، أو إشراك الأتراك في إعادة إعمار قطاع غزة.