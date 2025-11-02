حركة حماس: استشهاد الأسير غوادرة جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس الأحد 2 نوفمبر 2025 إن استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة أبو شادي (65 عاماً) من جنين، داخل سجون الاحتلال جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم السوداء التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال، في ظلّ الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والمعاملة الوحشية التي تمارسها إدارة السجون ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل الإرادة والصمود في نفوسهم



ونعت حركة حماس الأسير الشهيد وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، وحذرت من خطورة نهجه الإجرامي الذي لن ينال من عزم أسرانا وشعبنا.



ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف كل جهد ممكن للدفاع عن أسرانا البواسل، والانتصار لمظلومية الأسرى حتى نيل حريتهم.



ودعت حماس المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة، والعمل على ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ووحشيته.