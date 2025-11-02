هند رجب: قدمنا شكوى بألمانيا ضد جندي إسرائيلي عذب أسرى بسجن سدي تيمان

فلسطين اليوم

أعلنت مؤسسة هند رجب الأحد 2 نومفبر 2025 أنها تقدمت بشكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه ضد جندي إسرائيلي يُدعى إلكانا فيدرمان ومقيم في برلين وطالبته بالقبض عليه ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وينتمي فيدرمان إلى الكتيبة 94 (دوشيفات) التابعة للواء كفير وإلى منظمة “تساف 9” اليمينية المتطرفة.

وأكدت المؤسسة أن الشكوى تستند إلى أدلة رقمية واسعة من مقاطع فيديو وتصريحات علنية تؤكد تورطه في تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين داخل مركز احتجاز سدي تيمان بالنقب.

وووثّقت منظمات حقوقية العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي مارسها جنود الاحتلال بحق الأسرى بسديه تيمان،

وأوضحت المؤسسة أن مقاطع فيديو وتصريحات علنية نشرها "فيدرمان" على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تباهيه بمشاركته في إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، حيث قال في مقابلة مصوّرة: إنه "أخذ كلبه إلى غزة كمقاتل"، زاعمًا أن الكلب شارك في التعامل مع السجناء الفلسطينيين، في إشارة إلى استخدامه في عمليات التعذيب.

وأظهرت تسجيلات أخرى تورط فيدرمان في عرقلة شاحنات الغذاء والدواء المتجهة إلى غزة، إضافةً إلى تحريضه العلني على تلك الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير المؤسسة دياب أبو جهجه بأن سلوك فيدرمان الذي تباهى به علنًا دون مساءلة داخل فلسطين المحتلة، يجسد القسوة والإفلات من العقاب اللذين يرافقان الإبادة الجماعية في غزة، وأكد أن لألمانيا سلطة قانونية وواجبا أخلاقيا للتحرك ضد هذه الجرائم.

وأكدت مؤسسة هند رجب أن ألمانيا تملك الولاية القضائية العالمية التي تمكنها من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة قانونية تقودها المؤسسة في أوروبا لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، بعد شكاوى سابقة تقدمت بها ضد الضابط الإسرائيلي شمعون آفي زوكرمان إلى جانب دعاوى مماثلة رفعتها منظمات حقوقية أخرى استهدفت قناصة وجنودا إسرائيليين شاركوا في العدوان على قطاع غزة.