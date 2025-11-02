رئيسة لجنة حماية الصحفيين: "إسرائيل" تقتل الصحفيين وتفلت من العقاب منذ عقود

فلسطين اليوم- وكالات

قالت رئيسة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إن أخطر ما يواجه الصحافة في العالم اليوم هو "إفلات قتلة الصحفيين من العقاب"، مشيرة بشكل خاص إلى انتهاكات "إسرائيل" بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت أن "إسرائيل لم تُحاسب على قتل أي صحفي خلال الـ24 عامًا الماضية"، رغم توثيق مقتل أكثر من 200 صحفي منذ عام 2002، من بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين عام 2022.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بـ"كل وضوح"، سواء باستهداف الصحفيين بشكل مباشر أو من خلال عرقلة عمل وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة الجناة، مؤكدة أن العدالة للصحفيين القتلى ضرورية لحماية حرية الصحافة وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.