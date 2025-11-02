الأونروا: نعمل على زيادة مساحات التعليم في مراكز الإيواء

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، اليوم الأحد، أن الوكالة تعمل على زيادة مساحات التعليم داخل مراكز الإيواء التابعة لها في القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأوضح أن هناك نحو 8,000 معلم ومعلمة في غزة يعملون جاهدين على استئناف العملية التعليمية، رغم الظروف الطارئة الناتجة عن الحرب والدمار الواسع.

وأدت الحرب على قطاع غزة، واستمرت لنحو عامين إلى تدمير أو إغلاق مئات المدارس، بما في ذلك عدد كبير من مدارس الأونروا، التي تحولت إلى مراكز إيواء تؤوي آلاف العائلات النازحة، مما أدى لتوقف الدراسة كليًا في القطاع، مع تحذيرات دولية من ضياع عام دراسي كامل لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة.

وتدير الأونروا معظم المدارس الابتدائية والإعدادية في غزة، وتتحمّل العبء الأكبر في تقديم التعليم للاجئين الفلسطينيين.