نتنياهو: تسريب "سدي تيمان" أخطر هجوم إعلامي تتعرض له "إسرائيل"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة حكومية، إن تسريب مقطع فيديو من معتقل "سدي تيمان" يُعد "أخطر هجوم إعلامي" تتعرض له "اسرائيل" منذ تأسيسها.

ويأتي ذلك بعد نشر مشاهد تُظهر اعتداءً وحشيًا على أسير فلسطيني، يُقال إنها وقعت العام الماضي داخل المعتقل.

وفي هذا السياق، أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس يوم الجمعة، عزل المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي من منصبها، وسط اتهامات لها بتسريب الفيديو.

الحادثة أثارت جدلاً واسعًا داخل "اسرائيل" وخارجها، وسط مطالبات بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.