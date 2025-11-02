انتشال جثة قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم العثور على جثة العقيد آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، بعد أن كانت قد أسرته المقاومة الفلسطينية خلال عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت الصحيفة بأن الجثة انتُشلت من منطقة سبق لجيش الاحتلال أن بحث فيها دون جدوى، ما يشير إلى أن العملية تمت بسرية كبيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن وحدة "الظل" التابعة لكتائب القسام هي من قامت بانتشال الجثة، ما يعكس استمرار المقاومة في إدارة ملف الأسرى بطرق معقدة أمنياً وميدانياً.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن حكومة الاحتلال وافقت على دخول وفد من حماس برفقة الصليب الأحمر إلى منطقة الخط الأصفر شرق خانيونس، للبحث عن جثث أسرى "اسرائيليين" مفقودين.