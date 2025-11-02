قرار جديد يمنع جنود الاحتياط بجيش الاحتلال من حمل السلاح

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اصدرت ما تسمى "الحاخامية الكبرى" قرارا يمنع جنود الاحتياط الذين خدموا في جيش الاحتلال من حمل السلاح، خوفًا من الانتحار.

ووفقًا للاعلام العبري، تضمن التوجيه أيضًا حظرًا على إلحاق جنود الاحتياط الذين أنهوا خدمتهم في وحدات قتالية أخرى.

وقال الجيش أن هذا إجراءٌ مؤقت يهدف إلى منحهم الراحة ومعالجة فترةٍ عصيبة، وشدد على أن الطلبات الفردية لحمل السلاح تُدرس بناءً على حيثياتها.

ويأتي هذا القرار على خلفية بياناتٍ مُقلقة، نُشرت مؤخرًا في تقريرٍ جديدٍ صادرٍ عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست حول اعداد الجنود المنتحرين وفقا للاعلام الاسرائيلي.

وكشف التقرير عن ارتفاعٍ حادٍّ في حالات الانتحار بين جنود الاحتلال، وخاصةً في قوات الاحتياط، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقًا للتقرير، سُجِّلت 279 محاولة انتحار بين الجنود بين يناير/كانون الثاني 2024 ويوليو/تموز 2025، أي ما يعادل سبع محاولاتٍ لكل حالة وفاة. 21% من مُنتحري السنوات الأخيرة كانوا من جنود الاحتياط، وهو معدلٌ مُتزايدٌ يُثير قلق الجيش ومسؤولي الصحة النفسية بشكلٍ خاص في "اسرائيل".