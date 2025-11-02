الرئيس الكولومبي: سنرسل أطرافا صناعية وأطباء لغزة

فلسطين اليوم- وكالات

أكد الرئيس الكولومبي، اليوم الأحد أن بلاده ستقوم بإرسال أطراف صناعية وأدوات طبية وأطباء إلى مستشفيات قطاع غزة، في إطار دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حكومته تتواصل مع الهلال الأحمر في القاهرة لتنسيق إيصال هذا الدعم الطبي إلى القطاع المحاصر.

وانتقد الرئيس الكولومبي تجاهل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء "إسرائيل" ووزير حربه السابق، معتبرًا أن هذا التجاهل يُعد تقويضًا للعدالة الدولية.