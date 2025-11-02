مستوطنون يحرثون أراضي بلدة إذنا تمهيدًا للاستيلاء عليها غرب الخليل

فلسطين اليوم- الخليل

أقدمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، على حراثة أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة إذنا غرب الخليل، في خطوة تمهيدية لضمها لصالح بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرًا في المنطقة.

وقال رئيس بلدية إذنا، جابر طميزي، إن المستوطنين، برفقة جرارات زراعية، حرثوا أراضي في منطقة الجلاطية شرق البلدة، تعود لعائلتي طميزي وصوايفة، تمهيدًا لزراعتها وضمها للأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقًا، بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة.

وأشار طميزي إلى أن المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، يقومون بترهيب الأهالي وملاحقتهم والاعتداء عليهم، في محاولة لتفريغ المنطقة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، وسط استمرار سياسة مصادرة الأراضي وبناء الجدار العنصري.

ودعا رئيس البلدية أصحاب الأراضي والمزارعين إلى التواجد في المنطقة صباح الغد للتصدي لمحاولات فرض السيطرة بالقوة، مؤكدًا أن البلدية ستتحرك قانونيًا لمواجهة هذا المخطط الذي يهدف لتهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.