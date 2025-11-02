انتشال 3 جثث لأسرى "اسرائيليين" من منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأنه تم انتشال ثلاث جثث لأسرى إسرائيليين من شرق خان يونس، من بينهم جثة العقيد في جيش الاحتلال آساف حمامي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المنطقة التي تم العثور فيها على الجثث تقع داخل ما يسمى "الخط الأصفر", شرق خان يونس، وهي منطقة سبق أن بحث فيها جيش الاحتلال دون أن يعثر على أي جثث.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار عمليات التفاوض غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بشأن تبادل الأسرى.