فصائل المقاومة: شعبنا سيبقى متجذرًا وثابتًا في أرضه

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، الأحد 2/11/2025م، أن وعد بلفور كان بوابةَ الظلم والإجرام والإرهاب والإبادة الصهيونية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا وحقوقنا الوطنية.

وقالت الفصائل في بيان لها:"إن قوى الظلم والطغيان التي ساهمت في وعد بلفور هي نفسها التي تشارك في حماية الكيان الصهيوني وقادته من الملاحقة والمحاسبة، وتمده بالسلاح والصواريخ التي يقتل بها المدنيين والعُزّل من أبناء شعبنا، ويسفك بها دماء الأطفال والنساء، ويُبِيدُ بها الأحياء السكنية، ويدمّر المنازل على رؤوس ساكنيها، في انعكاسٍ لتجردها من الإنسانية، وموقفٍ يخالف ما تتشدق به من قيمٍ وأخلاقٍ وحقوقٍ إنسانية".

وأضافت:"سيبقى وعد بلفور جرحًا مفتوحًا في ذاكرة شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم، وجريمةً لا تُغتفر ولا تسقط بالتقادم. وكل أشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وشرعنة وجوده لا تغيّر حقيقة أنه اغتصاب لأرضنا، وجريمة تاريخية كبرى، وطعنة غادرة في ظهر صمود شعبنا وخيانة لدماء شهدائنا".

وشدّدت الفصائل على أن شعبنا سيبقى مستمرًا في صموده، متجذّرًا وثابتًا في أرضه، وسيتصدى لكل المؤامرات والمخططات الصهيو-أمريكية التي تهدف إلى اقتلاعه واستئصاله من أرضه، ولن يتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض فلسطين رغم عظيم التضحيات، مؤكدة أن الوحدة الوطنية، كضرورة استراتيجية، هي الطريق الأمثل لتحرير فلسطين، ويجب بذل الجهود من قِبل كل مكونات الشعب الفلسطيني لتحقيقها على أساس الشراكة الوطنية؛ فالوحدة الحقيقية تعني الشراكة والهدف والمواجهة بالمقاومة المشتركة وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

كما أكّدت الفصائل أن شعبنا سيبقى متمسكًا بالمقاومة وبكل أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، لمواجهة الكيان الصهيوني وجرائمه البشعة، ولن يتنازل عن حقه في الجهاد والمقاومة حتى دحر العدو والعدوان الصهيوني.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية أبناء الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط والحراك الجاد والفاعل والمتواصل، فمأساة شعبنا ما تزال مستمرة، والعدو الصهيوني يواصل حصاره ومجازره بحق شعبنا في ظل تواطؤ غربي-أمريكي وبشراكةٍ تامة في هذه الحرب.