خلال 24 ساعة: وصول 7 شهداء و6 إصابات لمستشفيات القطاع

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد 2/11/2025م، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

وأكدت الوزارة في تقريرها وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد واحد متأثر بجراحه، إضافة إلى 6 إصابات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب خطورة الأوضاع الميدانية واستمرار الخروقات "الإسرائيلية".

وبيّنت الوزارة أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة ارتفعت إلى 68,865 شهيدًا و170,670 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.

وأشارت إلى أنه منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025م، بلغ إجمالي عدد الشهداء 236 شهيدًا، وعدد الإصابات 600 إصابة، في حين بلغ عدد من جرى انتشالهم من تحت الأنقاض 502.