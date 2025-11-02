بحثاً عن جثث الأسرى.."إسرائيل" توافق على دخول عناصر "حماس" منطقة الخط الأصفر

فلسطين اليوم

أفادت هيئة البث "الإسرائيلية"، اليوم الأحد 2/11/2025م، بأنّ الحكومة "الإسرائيلية" وافقت على استئناف عمليات البحث عن جثث الأسرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل قطاع غزة، والمعروفة بـ"الخط الأصفر".

وبحسب الهيئة، فقد وافقت الحكومة اليوم لعناصر من حركة "حماس" بالدخول إلى منطقة الخط الأصفر برفقة طواقم الصليب الأحمر للبحث عن جثث الأسرى "الإسرائيليين"، وذلك بعد أن كانت قد منعت ذلك، الثلاثاء الماضي.

وفي السياق نفسه، أكد موقع "يسرائيل هيوم" العبري، أن فرقاً من "حماس" ومصر والصليب الأحمر ستدخل إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة للبحث عن جثث الأسرى "الإسرائيليين".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت مساء الجمعة الماضية، أنها عرضت، في إطار تسهيل عمليات تسليم الجثامين، تقديم ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية، إلا أن الاحتلال رفض استلام العينات وطالب باستلام الجثامين كاملة لفحصها، وهو ما استجابت له الكتائب لقطع الطريق على ادعاءات الاحتلال.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه للاتفاق عبر استهداف منازل المواطنين ومناطق سكنهم، إلى جانب مماطلته في تنفيذ بنود الاتفاق، ومن بينها فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني، ممثلاً بحركة "حماس" وفصائل المقاومة، والطرف "الإسرائيلي"، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"خطة السلام".