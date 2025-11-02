في خرق جديد لاتفاق التهدئة..استشهاد مواطن في قصف "إسرائيلي" شرق غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الأحد 2/11/2025م، باستشهاد مواطن في قصف "إسرائيلي" استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فقد تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان الشهيد ونقلته إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، إثر استهدافه من قبل طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة سوق الخضار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعدد من القذائف.

ويُعدّ هذا الاستهداف خرقًا جديدًا لاتفاق التهدئة الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي 2025م بوساطة دولية، ويأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وأصيب العشرات، بحسب وزارة الصحة في غزة.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد موافقة الطرف الفلسطيني "فصائل المقاومة" والطرف "الإسرائيلي" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"خطة السلام"، ينص على وقف شامل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية عبر المعابر، إلى جانب استئناف عمل المنظمات الدولية وبرامج الإغاثة، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق حتى اللحظة، في حين تواصل المقاومة التزامها وتحاول إنهاء ملف جثث الأسرى