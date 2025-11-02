فلسطين اليوم

ليونيل ميسي، الاسم الذي أصبح مرادفًا للمتعة والإبداع الكروي، لم يكتفِ بتحطيم الأرقام القياسية فحسب، بل أعاد تعريف معنى الثبات في القمة. فالمهاجم الأرجنتيني الأسطوري سجل أهدافه في كل البطولات الممكنة، ضد كل المنافسين، وفي كل القارات.

عدد أهداف ميسي الإجمالي حتى عام 2025

بلغ إجمالي أهداف ليونيل ميسي في مسيرته الاحترافية أكثر من 830 هدفًا رسميًا مع الأندية والمنتخب الأرجنتيني، ليكون أحد أعلى الهدافين في تاريخ كرة القدم العالمية.

وفيما يلي توزيع أهدافه حسب الفرق:

الفريق / المنتخب عدد المباريات عدد الأهداف برشلونة (إسبانيا) 778 672 باريس سان جيرمان (فرنسا) 75 32 إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 58 (حتى 2025) 35 تقريبًا منتخب الأرجنتين 185 109 الإجمالي التقريبي 1096 848 هدفًا

🔹 الأرقام محدثة حتى عام 2025، مع احتساب مبارياته الأخيرة في الدوري الأمريكي وتصفيات كأس العالم.

الأهداف في البطولات الكبرى

دوري أبطال أوروبا: 129 هدفًا

الدوري الإسباني (الليغا): 474 هدفًا

كأس ملك إسبانيا: 56 هدفًا

الدوري الفرنسي: 22 هدفًا

الدوري الأمريكي (MLS وكأس الدوريات): أكثر من 25 هدفًا

المنتخب الأرجنتيني: 109 هدفًا (في بطولات مثل كوبا أمريكا، كأس العالم، التصفيات الودية والرسمية)

أهداف ميسي مع المنتخب الأرجنتيني

منذ ظهوره الأول عام 2005، قاد ميسي منتخب بلاده لتحقيق كل البطولات الممكنة:

كوبا أمريكا 2021

نهائي كأس القارات (فيناليسيما) 2022

كأس العالم 2022

وخلال هذه المسيرة، سجل أكثر من 100 هدف دولي، جعلته الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين متفوقًا على غابرييل باتيستوتا وسيرجيو أغويرو.

أرقام قياسية في الأهداف

أكثر من 50 هدفًا في موسم واحد لعدة سنوات متتالية مع برشلونة.

91 هدفًا في عام 2012 ، وهو رقم قياسي عالمي لم يُكسر حتى الآن.

أكثر لاعب يسجل في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد (26 هدفًا).

أكثر من 40 هاتريك رسمي في مسيرته.

بطولات وألقاب مرافقة لأهدافه

44 بطولة رسمية (رقم قياسي عالمي) مع برشلونة: 35 بطولة مع باريس سان جيرمان: 3 بطولات مع إنتر ميامي: 1 بطولة (كأس الدوريات 2023) مع الأرجنتين: 5 بطولات (كأس العالم، كوبا أمريكا، الأولمبياد، تحت 20 سنة، فيناليسيما)



أثر أهداف ميسي على كرة القدم

أهداف ميسي ليست مجرد أرقام، بل قصص مكتوبة بالإبداع والدهاء.

فكل هدف له بصمة خاصة:

بعضها حسم بطولات،

وبعضها أسكت جماهير المنافسين،

وبعضها كان دروسًا في الجمال الكروي الخالص.

لم يكن ميسي هدافًا تقليديًا، بل صانعًا وهدّافًا في آنٍ واحد، يسجل من الركلات الحرة، وينسج الفرص بتمريرات خارقة للمنطق، ويقود زملاءه للعظمة بصمته وفعله أكثر من صوته