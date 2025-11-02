بالفيديو أهداف ميسي عبر التاريخ.. كم هدف سجل الأسطورة مع برشلونة والأرجنتين؟
ليونيل ميسي، الاسم الذي أصبح مرادفًا للمتعة والإبداع الكروي، لم يكتفِ بتحطيم الأرقام القياسية فحسب، بل أعاد تعريف معنى الثبات في القمة. فالمهاجم الأرجنتيني الأسطوري سجل أهدافه في كل البطولات الممكنة، ضد كل المنافسين، وفي كل القارات.
بلغ إجمالي أهداف ليونيل ميسي في مسيرته الاحترافية أكثر من 830 هدفًا رسميًا مع الأندية والمنتخب الأرجنتيني، ليكون أحد أعلى الهدافين في تاريخ كرة القدم العالمية.
وفيما يلي توزيع أهدافه حسب الفرق:
|الفريق / المنتخب
|عدد المباريات
|عدد الأهداف
|برشلونة (إسبانيا)
|778
|672
|باريس سان جيرمان (فرنسا)
|75
|32
|إنتر ميامي (الولايات المتحدة)
|58 (حتى 2025)
|35 تقريبًا
|منتخب الأرجنتين
|185
|109
|الإجمالي التقريبي
|1096
|848 هدفًا
🔹 الأرقام محدثة حتى عام 2025، مع احتساب مبارياته الأخيرة في الدوري الأمريكي وتصفيات كأس العالم.
دوري أبطال أوروبا: 129 هدفًا
الدوري الإسباني (الليغا): 474 هدفًا
كأس ملك إسبانيا: 56 هدفًا
الدوري الفرنسي: 22 هدفًا
الدوري الأمريكي (MLS وكأس الدوريات): أكثر من 25 هدفًا
المنتخب الأرجنتيني: 109 هدفًا (في بطولات مثل كوبا أمريكا، كأس العالم، التصفيات الودية والرسمية)
منذ ظهوره الأول عام 2005، قاد ميسي منتخب بلاده لتحقيق كل البطولات الممكنة:
كوبا أمريكا 2021
نهائي كأس القارات (فيناليسيما) 2022
كأس العالم 2022
وخلال هذه المسيرة، سجل أكثر من 100 هدف دولي، جعلته الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين متفوقًا على غابرييل باتيستوتا وسيرجيو أغويرو.
أكثر من 50 هدفًا في موسم واحد لعدة سنوات متتالية مع برشلونة.
91 هدفًا في عام 2012، وهو رقم قياسي عالمي لم يُكسر حتى الآن.
أكثر لاعب يسجل في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد (26 هدفًا).
أكثر من 40 هاتريك رسمي في مسيرته.
44 بطولة رسمية (رقم قياسي عالمي)
مع برشلونة: 35 بطولة
مع باريس سان جيرمان: 3 بطولات
مع إنتر ميامي: 1 بطولة (كأس الدوريات 2023)
مع الأرجنتين: 5 بطولات (كأس العالم، كوبا أمريكا، الأولمبياد، تحت 20 سنة، فيناليسيما)
أهداف ميسي ليست مجرد أرقام، بل قصص مكتوبة بالإبداع والدهاء.
فكل هدف له بصمة خاصة:
بعضها حسم بطولات،
وبعضها أسكت جماهير المنافسين،
وبعضها كان دروسًا في الجمال الكروي الخالص.
لم يكن ميسي هدافًا تقليديًا، بل صانعًا وهدّافًا في آنٍ واحد، يسجل من الركلات الحرة، وينسج الفرص بتمريرات خارقة للمنطق، ويقود زملاءه للعظمة بصمته وفعله أكثر من صوته