أسباب طرد محمد خير الشعال-سبب طرد محمد خير الشعال

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تمّ طرد الداعية السوري محمد خير الشعّال من مسجد في بلدة قارة بريف دمشق، بعد أن حاول الدخول لإلقاء محاضرة دينية، وقد سبقت هذه الواقعة حادثة مماثلة في بلدة حرستا، ما يدلّ على أنّها ليست حادثة معزولة، خاصة بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية موجةً واسعة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يُظهر طرد الداعية السوري محمد خير الشعّال من أحد المساجد في بلدة قارة بريف دمشق، أثناء محاولته إلقاء محاضرة دينية.

من هو محمد خير الشعّال؟ سيرة الداعية السوري الذي جمع بين العلم والاعتدال، ويُعدّ محمد خير الشعّال واحدًا من أبرز الدعاة في سوريا والعالم العربي، عُرف بأسلوبه الهادئ والعلمي في الدعوة إلى الله، وبخطابه الوسطي الذي يجمع بين الفكر الديني المتزن والطرح التربوي الأخلاقي. استطاع خلال مسيرته أن يكون صوتًا بارزًا في المنابر والمساجد السورية، خصوصًا في مدينة دمشق، حيث قدّم آلاف الدروس والخطب التي لاقت صدى واسعًا بين الشباب والباحثين عن المعرفة الدينية

وُلد الشيخ محمد خير الشعّال في دمشق، ونشأ في بيئة محافظة تهتم بالعلم والدين. منذ صغره أظهر ميولًا قوية نحو العلوم الشرعية، فالتحق بـ كلية الشريعة في جامعة دمشق، وتخرّج منها بتفوق. واصل بعدها دراساته العليا في الفقه وأصوله، ما منحه أساسًا علميًا متينًا مكّنه من الإفتاء والتدريس والخطابة بأسلوب علمي ومنهجي.

وبدأ الداعية محمد خير الشعّال مشواره الدعوي في المساجد الدمشقية، حيث ألقى دروسًا أسبوعية منتظمة تناول فيها قضايا العقيدة، والسلوك، وتربية الأسرة، وفهم القرآن والسنة. ومن أبرز مساجده التي ارتبط اسمه بها جامع الحسن في حي الميسات بدمشق، الذي تحوّل إلى منبر علمي وروحي يجتمع فيه مئات المصلين كل أسبوع

قدّم الشيخ سلاسل دروس مميزة نالت شهرة كبيرة مثل:

من هدي القرآن

الأسرة المسلمة

على طريق الإيمان

تربية الأولاد في الإسلام

وتتميّز خطبه بأنها تربط الدين بالحياة اليومية، وتدعو إلى الاعتدال، والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، وهو ما جعل جمهوره يتزايد داخل سوريا وخارجها.

ومع تطور التكنولوجيا، حرص الشيخ الشعّال على مواكبة العصر الرقمي، فأطلق موقعه الإلكتروني الرسمي الذي يضم أرشيفًا واسعًا من خطبه ودروسه ومقالاته الفكرية. كما ينشط على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، حيث ينشر محتوى دينيًا راقيًا بأسلوب قريب من الناس.

ويُعتبر الشيخ من أوائل الدعاة الذين استخدموا الإنترنت لنشر المعرفة الشرعية بلغة معاصرة، تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية ونشر ثقافة الوعي والإيمان بين فئات المجتمع كافة.

يتميّز محمد خير الشعّال بأنه داعية يوازن بين النصوص الشرعية والعقل الإنساني. فهو لا يكتفي بسرد النصوص، بل يربطها بالواقع الاجتماعي والتحديات الحديثة.

يركّز في خطابه على:

إصلاح النفس والأسرة والمجتمع

القيم الأخلاقية في التعامل اليومي

بناء الإيمان عبر العمل والعلم

الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة

كما يشجّع الشباب على الانفتاح الواعي وفهم الإسلام باعتباره رسالة رحمة وعدل، وليس مجموعة من الأحكام المنغلقة.

لم يقتصر عطاؤه على المنبر، بل امتد إلى التأليف والتوثيق. له العديد من الكتب والمقالات التربوية والدينية، إضافة إلى مئات الخطب المصوّرة والمكتوبة التي يتم تداولها على نطاق واسع في المنصات الرقمية

من أبرز موضوعاته:

بناء الأسرة المسلمة الصالحة

تربية الأبناء في ضوء السنة

مكانة الأخلاق في حياة المؤمن

فهم معاني القرآن وتدبّره في الواقع

ويحظى الشيخ محمد خير الشعّال بمتابعة واسعة في العالم الإسلامي، خاصة في بلاد الشام والخليج العربي، حيث يُعتبر نموذجًا للداعية الذي يجمع بين العمق العلمي والبعد الإنساني. كما يُشاد به في الأوساط الفكرية لابتعاده عن الخطاب الجدلي، واعتماده المنهج الوسطي المتوازن الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ التعصب.

يُعدّ محمد خير الشعّال من أبرز رموز الدعوة الإسلامية في سوريا المعاصرة. جمع بين العلم والخلق، والفكر والدعوة، والإيمان والعمل. ترك بصمة واضحة في الخطاب الديني الحديث، وأسهم في تجديد مفهوم الدعوة بما يتناسب مع احتياجات الإنسان في العصر الحديث