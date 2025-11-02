وفاة مواطن إثر حادث سير ذاتي في سلفيت

فلسطين اليوم

أعلنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد2/11/2025م، وفاة مواطن يبلغ من العمر (30 عاما) من سكان محافظة سلفيت اثر نتيجة حادث سير ذاتي، وقع على الشارع الرئيسي بين بلدتي بديا وقراوة بني حسان بالمحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث ناجم عن اصطدام شاحنة بمركبة أخرى على الطريق العام بالقرب من بلدة بديا – قراوة بني حسان، الأمر الذي تسبب بإصابة سائق المركبة، حيث تم نقله إلى المستشفى الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأشار إلى أن الشرطة أبلغت النيابة العامة بالحادث، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.