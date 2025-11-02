خلال اكتوبر الماضي.. الدفاع المدني يعلن تنفيذ 865 مهمة

فلسطين اليوم

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد2/11/2025م، تنفيذ طواقمه في محافظات القطاع خلال شهر اكتوبر 2025 الماضي ، 865 مهمة .

وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز، فإن التقرير الشهري أظهر لمديرية الدفاع المدني أن طواقمها الميدانية تعاملت مع 71 مهمة إطفاء ، و 291 مهمة إنقاذ ، و 503 مهمة إسعاف .

يُذكر أن جهاز الدفاع المدني في غزة يواجه تحديات كبيرة بسبب الحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ أكثر من 17 عامًا على قطاع غزة، والذي يمنع دخول المعدات الحديثة وقطع الغيار اللازمة لآلياته، الأمر الذي يؤثر على سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.