نقص الأدوية يحصد أرواح الأطفال بغزة..6 وفيات جديدة بمجمع الشفاء

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وفاة ستة أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة نفاد الأدوية الأساسية ومنع إدخالها من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية:" إن نسية الوفيات أطفال الخدج بلغ 35% بسبب نقص الرعاية والأدوية ولا يمكن انقاذ حياة الجرحى بسبب العجز الحاد في الأدوات الطبية الأساسية"، مبيناً أن الطواقم الطبية تمثل العمود الفقري لصمود المنظومة الصحية واستمرار تقديم الخدمات في غزة.

وأضاف:" لدينا نحو 5000 مبتور بينهم 2000 طفل بحاجة لأطراف صناعية بشكل الأساسية ولا توجد أطراف صناعية في القطاع وغياب الأدوات اللازمة يفاقم معاناة المبتورين"، لافتا إلى أن التأخر في تأمين الأطراف الصناعية يزيد من خطر حياة الأشخاص المبتورين.

كما لفت إلى أن الإصابات والبتر تركت آثارًا نفسية كبيرة على الأطفال في غزة.

ومنذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي2025م، تواصل "إسرائيل" انتهاك الاتفاق وتمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية في ظل صمت دولى وامريكي تجاه انتهاكات "إسرائيل"، فضلا عن استهدافها المتواصل والمتكرر للمواطنين وأماكن تواجدهم والتي خلفت قرابة الـ250شهيدا، بحسب وزارة الصحة بغزة.