مع اقتراب فصل الشتاء: ظروف قاسية تنتظر النازحين في غزة

فلسطين اليوم

أكدت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، أن سكان القطاع مقبلون على ظروف قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، وعدم وجود مأوى أو خيام للنازحين بعد تدمير نحو 90% من المنازل والممتلكات.

وأفادت المديرية، أن سكان القطاع مقبلون على ظروف قاسية مع اقتراب فصل الشتاء وعدم دخول المساعدات، لافتةً إلى أن حديث العالم عن إدخال الخيام استهزاء بأهالي القطاع لأنها لن تحميهم من قساوة الشتاء.

وأوضحت المديرية، أنه لا توجد في القطاع أي استعدادات لمواجهة الشتاء والأطفال يواجهون خطر الموت، مبينةً أن 24% فقط من شاحنات المساعدات المقررة دخلت إلى القطاع.

وأكدت على أن واقع معاناة الأهالي في القطاع لم يتغير منذ وقف إطلاق النار.