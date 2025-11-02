4 شهداء في غارة إسرائيلية على كفررمان جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

استُشهد أربعة أشخاص وأصيب آخرون في جنوب لبنان من جراء غارة إسرائيلية على سيارة، في ظل رفع الاحتلال الإسرائيلي وتيرة غاراته على جنوب البلاد وشرقها، وسط أحاديث إسرائيلية متزايدة عن نية لتصعيد الهجمات على لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أنّ غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان قضاء النبطية جنوبي لبنان، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط أربعة شهداء وإصابة ثلاثة لبنانيين بجروح.

كما أصيب شخص في وقت سابق السبت من جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفر صير جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرصير بقضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن"، دون تفاصيل عن هويته أو مدى خطورة حالته. يأتي ذلك غداة استشهاد شخصين وإصابة ثالث، الجمعة، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا دراجتين ناريتين في محافظة النبطية.