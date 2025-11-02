اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة المحتلة تخللها اعتقالات للمواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بالمواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ٣ فتية في الخامسة عشرة من أعمارهم من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهم محمد خالد عوض، ومحمد منذر زعاقيق ، ومعين محمد صبارنة بعد مداهمة منازلهم ، حيث جرى تقيدهم ونقلهم لمعسكر جيش الاحتلال، داخل مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت أمر.

وافادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من براء ولويل وإبراهيم داود ومجد أبو لبدة وايهاب الحارسي، خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب طلال ابو صالحة، واستولت على مركبته بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته محيط مدرسة كمال جمبلاط في رفيديا بنابلس.

وفي جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة كفرراعي، وداهم منزل الاسير المحرر في الصفقة الأخيرة عزام ذياب ، واحتجز عدد من المواطنيين في البلدة داخل منزل الاسير بلال ذياب وحوله لمركز تحقيق ميداني.