طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس
يكون الجو اليوم الاحد حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء: يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (7-8) درجات مئوية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.