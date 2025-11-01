سرايا القدس: استهدفنا قوات الاحتلال بنابلس وحققنا إصابات

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس-كتيبة نابلس السبت 1 نوفمبر 2025 إن مقاتلوها في سرية عسكر تصدوا لقوات العدو المقتحمة بعدة محاور وفق ظروف ومعطيات الميدان واستهدفوا قوات المشاة والآليات العسكرية بعدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا ،محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو.

وأكدت كتيبة نابلس بسرايا القدس أن مقاتليها في سرية عسكر خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو في عدة محاور واستهدفوا قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص ،محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو.