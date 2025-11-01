حركة حماس: المصادقة على المخطط الاستيطاني بالضفة تصعيد خطير

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس السبت 1 نوفمبر 2025 إن إعلان ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط الضفة الغربية عن عزمه المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، بعد يوم واحد فقط من المصادقة على 1300 وحدة في "غوش عتصيون"، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التهويد والاستيطان التي تستهدف الأرض الفلسطينية في عمق الضفة الغربية.

وفي بيان صحفي للحركة أضافت أن هذه المصادقات المتسارعة تأتي ضمن حملة يقودها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار سعي حكومة الاحتلال إلى فرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وأوضحت الحركة ان هذه الخطط الاستيطانية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تجرم بناء المستوطنات، وتؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في مشروع الضم الزاحف على الأرض غير آبهةٍ بكل المطالبات والتحذيرات الدولية.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية إزاء هذا التمادي الاستيطاني، ووقف التعامل بازدواجية المعايير وغض الطرف؛ ما يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته في وجه الاستيطان والتهويد، وأن محاولات تغيير هوية الضفة لن تنجح ما دام شعبنا ومقاومته متمسكين بالحقوق الوطنية بكل ثبات وإصرار.