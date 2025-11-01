الحية وفيدان يستعرضان المستجدات الفلسطينية واتفاق وقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 1 نوفمبر 2025 في اسطنبول.



وبحث الطرفان آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات إسرائيلية على مستوى التطبيق سواء من ناحية القصف أو قتل نحو 250 فلسطينيا إضافة إلى عدم فتح معبر رفح والعديد من الخروقات الأخرى.



وسلم الوفد معالي وزير الخارجية مذكرة تفصيلية بالخروقات الصهيونية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم.



ووضع الحية فيدان في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على التزام الحركة بما وقعت عليه، من البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة لتحقيقها على المستوى الوطني وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، وخاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع.



كما أكد الحية أهمية الدور التركي في التوصل لاتفاق وقف الحرب، داعيا لمزيد من بذل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية وإمداد الناس بما يلزم للإغاثة العاجلة والإيواء، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء.



واستعرض الوفد الأوضاع الصعبة في الضفة والقدس واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمقدسات والأسرى، مشددا على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي لوقف هذه الجرائم والعدوان المستمر.

