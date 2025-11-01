إصابة 8 مواطنين جراء اعتداءات الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت 1 نوفمبر 2025 إصابة 8 مواطنين جراء اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدات عدة في محافظة نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 نساء بعد اعتداء مستوطنين عليهن بالضرب في بلدة تل جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأحرق مستوطنون في سيارة وغرفة زراعية في قرية فرعتا شرقي قلقيلية.

وفي إطار الاعتداءات بالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال قرية سلواد شمال شرق رام الله.

وجابت آليات الاحتلال شوارع عدة قرى في جنين واقتحمت بلدة عقابا ومدينة طوباس.

وأضرم مستوطنون النار في ممتلكات المزارعين في أحد التجمعات البدوية شمال شرق القدس المحتلة.

كما اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة.