الإعلامي الحكومي بغزة: 3.203 شاحنة فقط دخلت غزة خلال الـ 20 يوما الماضية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت 1 نوفمبر 2025 إن 3.203 شاحنة تجارية ومحملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة بين الـ 10 من أكتوبر الماضي وحتى الـ 31 منه، وهو ما نسبته 24% من الكميات المفترض إدخالها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المكتب أن 145 شاحنة فقط المتوسط اليومي لدخول الشاحنات من أصل 600 يفترض دخولها يوميا وهو ما نسبته 24% من الكميات المفترضة، وأن 115 شاحنة وقود فقط دخلت القطاع من أصل 1,100 شاحنة يُفترض إدخالها وهو ما نسبته 10% من الكميات المفترضة.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بشدة تلكؤ العدو في إدخال الشاحنات وحمله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.