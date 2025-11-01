بلدية غزة: 260 ألف طن من النفايات متكدسة و85% من معدات الجمع مدمرة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت بلدية غزة أن نحو 260 ألف طن من النفايات باتت متكدسة في شوارع المدينة والمكبات الفرعية، وسط انهيار شبه كامل لقطاع النظافة والخدمات البيئية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكدت البلدية أن 85% من الآليات والمعدات الخاصة بجمع النفايات تعرضت للتدمير جراء القصف، ما أدى إلى تراكم النفايات في الأحياء السكنية، ورفع مستوى المخاطر الصحية والبيئية على السكان.

وناشدت البلدية المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير معدات بديلة ودعم الجهود الرامية لإعادة تشغيل خدمات النظافة، محذّرة من كارثة بيئية ووبائية وشيكة تهدد حياة السكان في ظل غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية.