الغذاء العالمي يستأنف توزيع المساعدات في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، استئناف توزيع المواد الغذائية في مدينة غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية شمال القطاع، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين في أوضاع مأساوية.

وأوضح البرنامج أن المساعدات بدأت بالتدفق تدريجيًا إلى وسط القطاع، فيما لا يزال الوصول إلى شمال غزة يواجه صعوبات كبيرة بسبب تدمير البنية التحتية، وإغلاق المعابر، ونقص الوقود والموارد اللوجستية الأساسية.

وقال المتحدث باسم البرنامج إن حجم التوزيع اليومي لا يزال دون الحد المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مؤكدًا أن توسيع نطاق المساعدات يتطلب فتح جميع المعابر وضمان مرور آمن للقوافل الإنسانية إلى شمال القطاع.

وكان البرنامج قد أعلن في 24 أكتوبر عن تشغيل عدد من المخابز المدعومة في أجزاء من شمال غزة، كمحاولة لتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي في المناطق المحاصرة.