فايننشال تايمز: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات لغزة عبر نظام تسجيل جديد

فلسطين اليوم- غزة

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلاً عن منظمات إنسانية، أن "إسرائيل" تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر فرض نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية، ما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.

وقالت 40 منظمة دولية، من بينها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين"، إن السلطات الإسرائيلية رفضت 99 طلباً لإدخال المساعدات خلال أول 12 يومًا من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن معظم طلبات المجلس النرويجي للاجئين قوبلت بالرفض.

وأوضحت المنظمات أن هذه القيود تعيق بشكل كبير إيصال الإغاثة المنقذة للحياة لملايين المدنيين في غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من مجاعة وأزمة طبية كارثية.