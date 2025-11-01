الأردن ومصر يتفقان على تدريب قوة شرطية فلسطينية للانتشار في غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق بين الأردن ومصر لتدريب قوة شرطية فلسطينية تتولى مهامها في قطاع غزة، في إطار خطة سلام إقليمية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين.

وأكد الصفدي، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الـ21 لـ"حوار المنامة 2025"، أن الأطراف المعنية بدأت التحضيرات لهذه الخطوة، مشددًا على رفض الأردن لأي وجود لقوة غربية لإدارة أو حكم القطاع، ومؤكدًا أن حفظ الأمن يجب أن يتم بأيدٍ فلسطينية.

وشدد الوزير الأردني على أن الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة ضرورة إنسانية وسياسية، مشيرًا إلى أن الحل السياسي القائم على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي السياق ذاته، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية قبل أيام، إن الأردن ومصر مستعدان لتدريب قوات شرطة فلسطينية محلية، بهدف "حفظ السلام وليس فرضه"، موضحًا أن عمّان لا تنوي المشاركة في أي دور عسكري مباشر داخل غزة.

كما أعرب الملك عن تفاؤله جزئيًا بنجاح جهود مصر وقطر في ضمان التزام حركة حماس بالتخلي عن أي دور سياسي في إدارة القطاع مستقبلاً، ضمن اتفاق أوسع للمرحلة الانتقالية بعد الحرب.