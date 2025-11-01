مدير صحة غزة: الاحتلال يمنع دخول أدوية منقذة للحياة ويعرض المرضى للخطر

فلسطين اليوم- غزة

أكد مدير صحة غزة، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحظر يشمل أدوية العمليات والطوارئ، والمكملات الغذائية الضرورية للأطفال.

وأوضح أن أكثر من 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، باتوا عاجزين عن الحصول على أدويتهم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم.

وطالب مدير الصحة بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لإتاحة الإجلاء الطبي للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج خارج القطاع، محذرًا من تفاقم الكارثة الصحية مع استمرار الحصار وتعطيل إدخال الإمدادات الطبية.