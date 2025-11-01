نادي الأسير: الأسيران أبو خربيش وآدم يدخلان عامهما (38) في سجون الاحتلال‎

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسيرين محمود أبو خربيش وجمعة آدم(التكروري)، دخلا اليوم الجمعة عامهما الـ(38) في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ‎

وبيّن نادي الأسير أن الأسيرين أبو خربيش (59 عاماً)، وآدم (57 عاماً)، من محافظة أريحا، والمعتقلان منذ العام 1988، وهما من بين 9 من الأسرى القدامى الذين ما زالوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بشكلٍ متواصل. ‎

وأوضح نادي الأسير أن الأسير أبو خربيش متزوّج وله ابنة، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده، وهو يعاني من عدّة مشكلات صحية نتجت بسبب الأسر، ورغم ذلك تمكّن من استكمال الثانوية العامة في الأسر ودرجة البكالوريوس، وأكمل درجة الماجستير. ‎

كما أن الأسير آدم فقدَ والدته، ومنعت سلطات الاحتلال شقيقه المتواجد في فلسطين من زيارته لذرائع أمنية خلال سنوات اعتقاله، علماً أن بقية أشقائه وشقيقاته في المهجر، لافتاً إلى أن الأسير آدم أكمل الثانوية العامة في الأسر ودرجة البكالوريوس.

يُشار إلى أنّ ذكرى اعتقالهما هذه تأتي في وقت هو الأكثر دموية بحقّ شعبنا، وبحقّ أسرانا في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ، الذين يواجهون وجها من أوجه الإبادة.