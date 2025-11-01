استشهاد 226 مواطناً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، عن وصول 22 شهيداً منهم "5 جدد و17 انتشال" و9 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لتبلغ إلى 68,858 شهيدًا 170,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأضافت: "منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) ارتقى 226 شخصاً، وأصيب 594، وتم انتشال 499 جثمان شهيد.

وتابعت: "تم استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً".

وأشارت إلى إضافة عدد 193 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 24/10/2025 الى 31/10/2025

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

