مستوطنون يجبرون مزارعين على ترك أراضيهم في رام الله

فلسطين اليوم

أجبر مستوطنون متطرفون، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، مزارعين على مغادرة أراضيهم، في بلدة سنجل، شمال رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا عائلة المزارع حسين غفري أثناء قطفها ثمار الزيتون، وأجبروها على مغادرة أرضها بقوة السلاح، قبل أن يستولوا على معدات لقطف الزيتون.

يشار إلى أن موسم الزيتون في الضفة الغربية المحتلة شهد أعلى مستوى من هجمات المستوطنين منذ خمس سنوات.