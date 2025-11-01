القبائل والعشائر بغزة تطالب بضرورة الإسراع لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

فلسطين اليوم

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 بضرورة الإسراع على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي توافقت عليها القوى الفلسطينية في غزة.

واهاب بالأطراف الوسيطة والضامنة؛ بضرورة الإسراع على إعلان تشكيل هذه اللجنة؛ لتقوم بمهامها المناطة بها من إعادة الاعمار وفتح المعابر وضخ المساعدات؛ وإنهاء معاناة شعبنا.

أعربت عن أملها أن يفضي تشكيل اللجنة إلى وحدة الموقف الوطني والنظام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود الشعب الفلسطيني بمختلف مواقع تواجده.

وثمنت العشائر الجهود التي قامت بها الطواقم الفنية والإدارية بلجنة العمل الحكومي بغزة من إدارتها للأوضاع خلال أشهر الحرب.