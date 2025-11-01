القسام توضح سبب اللبس الذي حدث في تسليم جثث أسرى الاحتلال بالأمس

فلسطين اليوم

أكدت كتائب القسام اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف

وطالبت كتائب القسام الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن

وأوضحت بشأن جثامين الشهداء بالأمس ، ان طواقمها قامت وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على إدعاءات العدو.

قال مراسل القناة "12" العبرية ألموغ بوكير، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، أن جثث المحتجزين التي سلمتها حركة حماس لـ "إسرائيل" عبر منظمة الصليب الأحمر تعود لأسرى فلسطينيين.

وأضاف ألموغ بوكير: نتائج الفحوصات للجثامين التي سلمتها حماس لـ (إسرائيل) بالأمس سلبية، وليست لأسرى إسرائيليين، حتى الآن يوجد في غزة 11 أسيراً قتلى".

ومساء أمس سلّم الصليب الأحمر إلى "إسرائيل" جثث 3 محتجزين كانت تعتقد أنها لإسرائيليين قبل أن تزعم "تل أبيب" أنها تعود لفلسطينيين، ما يعني أنه لا يزال في غزة 11 جثماناً لمحتجزين إسرائيليين.