فلسطين اليوم

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

ويخوض ريال مدريد اللقاء تحت قيادة المدرب الشاب تشابي ألونسو بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الثمين على برشلونة غريمه التقليدي في الكلاسيكو بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

ويستهدف ألونسو مواصلة الانتصارات قبل القمة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 22 هدفا وتلقي 10.

بينما يتواجد فالنسيا فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة 5 والتعادل في 3، وتسجيل 10 أهداف وتلقي 16.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 ويتولى مهمة التعليق عامر الخوذيري.