3 اصابات برصاص المستوطنين شرق الخليل أثناء قطف ثمار الزيتون

فلسطين اليوم

أُصيب ثلاثة مواطنين، قبل ظهر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، برصاص مستوطن إسرائيلي خلال هجوم نفذته عصابات المستوطنين على مزارعين أثناء قطفهم لثمار الزيتون في منطقة المنيا شرق الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فقد بدأ الاعتداء بتلاسن بين المستوطنين والمواطنين العاملين في أراضيهم، قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار مباشر من أحد المستوطنين الذي وصل إلى المكان وهو يقود مركبة "تركترون"، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من المزارعين بالرصاص.

وقال شاهد العيان عماد جبارين، أحد سكان المنطقة، إن المستوطنين "هاجموا المزارعين بالحجارة، ثم أقدم أحدهم على إطلاق النار باتجاه أبناء عمومتي".

وأضاف أن المصابين هم: يوسف موسى حسن جبارين، و بشار محمد حسن جبارين، وأحمد عيسى حسن جبارين وتراوحت اعمارهم ما بين 32-45 عاما.

وأوضح أن أحد المصابين أُصيب في الفخذ، فيما أُصيب الآخران في القدمين، حيث نُقل أحدهم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ونُقلت الاصابتان الأخريان إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

وأشار جبارين إلى أن المنطقة شهدت اعتداءً مشابهًا الأسبوع الماضي حين هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطفهم الزيتون على بُعد نحو 400 متر فقط من مكان الحادثة الحالية، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين ضد المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

ويخشى الأهالي من تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات في ظل غياب الحماية الدولية واستمرار تواطؤ قوات الاحتلال، التي تتيح للمستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم دون رادع.